Букмекеры не считают сборную России по хоккею фаворитом Олимпиады-2030

Оценены шансы сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады-2030. Их приводит «РБ-Спорт».

Букмекеры не считают россиян фаворитами Олимпиады-2030, коэффициент на их победу составляет 8,50. Наиболее вероятными победителями хоккейного турнира называются американцы, коэффициент на их успех составляет 3,00. За ними идут канадцы (3,50). Выше России котируются шведы (6,50) и финны (8,00).

Хоккейная сборная России пропустила Олимпийские игры-2026 из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF). При этом в турнире впервые за 12 лет выступили игроки Национальной хоккейной лиги. Олимпийскими чемпионами стали американцы, в финале обыгравшие канадцев в овертайме со счетом 2:1.

IIHF рассмотрит вопрос возвращения российских и белорусских команд на турниры в ноябре-декабре 2026 года. Вице-президент IIHF Боб Николсон не уточнил, к какому вердикту склоняется организация.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Франции. НХЛ уже объявила, что хоккеисты лиги смогут принять участие в турнире.