Фигуристка Аделия Петросян отказалась общаться с журналистами по возвращении в Россию. Об этом сообщает Sport24.

Петросян вернулась домой в ночь на 24 февраля, приземлившись в аэропорту Внуково. Там ее ждали болельщики и сотрудники СМИ, однако она отказалась уделить им время. «Ребят, четыре утра… И у нас возникли проблемы с багажом», — сказала спортсменка.

На Олимпиаде в Италии Петросян стала шестой в женском одиночном катании. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка попыталась исполнить четверной тулуп, но упала. В сумме она набрала 214,53 балла. Золото завоевала американка Алиса Лью ( 226,79). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90), третьей стала ее соотечественница Ами Накаи (219,16).

Петросян тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при страны.