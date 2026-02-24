Путин назвал подрывника полицейских в Москве

Президент России Путин назвал подрывника сотрудников ДПС в Москве

Президент России Владимир Путин высказался о подрывнике сотрудников ДПС в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на заседании коллегии ФСБ Путин заявил, что произошедший на Савеловском вокзале теракт мог стать итогом вербовки россиянина в интернете. Человеку дали взрывное устройство, а после этого произвели дистанционный подрыв. Скорее всего, он ничего не знал.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что установлена личность подорвавшего полицейский автомобиль в Москве. Им оказался 22-летний уроженец Удмуртской Республики.

Также стало известно, что 22 февраля мужчина выехал на поезде из Санкт-Петербурга в Москву. Следователи и сотрудники правоохранительных органов установили полный маршрут его передвижений по территории Московского региона. Устанавливается круг общения подозреваемого и мотивы его действий.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Злоумышленник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство, он скончался. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

