Стала известна причина нападения подрывника на сотрудников ДПС в Москве

В Москве криминалист рассказал о причине нападения на сотрудников ДПС. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным издания, криминалист Михаил Игнатов объяснил, что сотрудники ДПС могли стать целью для нападения из-за особенностей своей работы на открытой местности. Они, в отличие от других представителей правоохранительных органов, несут службу в локациях, которые практически невозможно полностью контролировать или организовать защитные сооружения.

К местам их несения службы спокойно может подойти любой гражданин и что-то спросить или предоставить информацию о правонарушении.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что установлена личность подорвавшего полицейских в Москве смертника.

