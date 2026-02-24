Раскрыта судьба отравителя 87 человек в кафе Shaurma-kosmos в российском городе

В Прикамье суд назначил штраф владельцу кафе за отравление шаурмой 87 человек

В Прикамье суд вынес приговор владельцу кафе Shaurma-kosmos, в котором отравились 87 посетителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Коммерсант 1992 года рождения, державший точку общепита в городе Кунгур, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Следствие и суд установили, что индивидуальный предприниматель владеет тремя заведениями. В одном из них в январе 2025 года были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в результате чего был допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур обнаружена бактерия сальмонелла кишечная, что повлекло массовое заражение людей. 87 человек, употребивших в пищу шаурму, обратились за медицинской помощью.

Предприниматель Шухрат Имовов был задержан, а 1 февраля его поместили под домашний арест.