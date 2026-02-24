Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 24 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба отравителя 87 человек в кафе Shaurma-kosmos в российском городе

В Прикамье суд назначил штраф владельцу кафе за отравление шаурмой 87 человек
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Прикамье суд вынес приговор владельцу кафе Shaurma-kosmos, в котором отравились 87 посетителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Коммерсант 1992 года рождения, державший точку общепита в городе Кунгур, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Ему назначено наказание в виде штрафа.

Следствие и суд установили, что индивидуальный предприниматель владеет тремя заведениями. В одном из них в январе 2025 года были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в результате чего был допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур обнаружена бактерия сальмонелла кишечная, что повлекло массовое заражение людей. 87 человек, употребивших в пищу шаурму, обратились за медицинской помощью.

Предприниматель Шухрат Имовов был задержан, а 1 февраля его поместили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это начало конца». Зеленский высказался о перспективах конфликта, выборах на Украине и своем будущем

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский в годовщину начала спецоперации вернулся в свой бункер

    Россия резко увеличила экспорт одной замороженной ягоды

    Турист отпраздновал свой день рождения в ночном клубе популярного курорта Европы и исчез

    Зеленский обратился к Западу с одним требованием

    Раскрыты подробности избиения российской актрисы в пабе

    Опровергнута польза одной популярной утренней привычки

    Россиянам назвали способы защититься от NFC-мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok