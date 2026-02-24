Реклама

12:10, 24 февраля 2026

Российские гимнасты рассказали об отношении к ним в Германии

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Российские гимнасты рассказали о хорошем отношении к ним на турнире в Германии. Слова главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева приводит ТАСС.

«Были некоторые переживания на этот счет, но трибуны реагировали на нас прекрасно. Мы не почувствовали, что к нам относятся как-то по-другому: поддержка была абсолютно одинаковой и в нашу сторону, и в сторону других спортсменов», — заявил специалист.

С 20 по 22 февраля российские гимнасты принимали участие в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в немецком Котбусе в нейтральном статусе. Анна Калмыкова завоевала два золота — в опорном прыжке и вольных упражнениях, Милана Каюмова и Александр Карцев взяли серебро на брусьях. Кроме того, россияне выиграли четыре бронзовые награды: Александр Карцев стал третьим в вольных упражнениях и на перекладине, Милана Каюмова — на бревне, а Савелий Съедин — на брусьях.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на турниры в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Изначально российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в соревнованиях из-за необоснованных отказов в допуске на них специального комитета FIG. Однако позднее они пересмотрели решение и вернулись на международную арену.

