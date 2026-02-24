Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:01, 25 февраля 2026Спорт

Семак рассказал о сбившей его в Париже машине

Сергей Семак рассказал о сбившей его в Париже машине
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его в Париже сбила машина. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он не уточнил, когда это произошло. «Водитель перепутал на пешеходном переходе газ с тормозом, и меня зажало между двух машин, Не знаю, как калекой не остался, но повезло», — заявил Семак.

В декабре Семака вместе с супругой Анной задержала полиция в аэропорту немецкого Мюнхена. Уточнялось, что причиной стали купленные в ЕС товары.

Семак с 2005 по 2006 год выступал за парижский ПСЖ. За парижан он провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Видео с победившей на Олимпиаде конькобежкой в откровенном костюме вызвало споры в сети

    В России призвали ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и налог на дивиденды

    Водителей предупредили об опасности снега для автомобиля

    Лавина из 10 тысяч голых мужчин погребла шесть человек

    Семак рассказал о сбившей его в Париже машине

    Сексологи раскрыли малоизвестную правду о сексе с глубоким проникновением

    Три страны попытались помешать планам России по «Орешнику»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok