Тренер Петросян рассказал о ее настроении после возвращения с Олимпиады

Глейхенгауз: Петросян в хорошем настроении после возвращения с Олимпиады

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал о настроении спортсменки после возвращения с зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, спортсменка в хорошем настроении. «Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось как получилось», — заявил Глейхенгауз.

Он добавил, что поначалу Петросян было тяжело. «Но уже во время показательных и после, на церемонии закрытия Олимпиады, Аделия была в хорошем настроении. Она смотрит в будущее с позитивом», — рассказал тренер.

Петросян вернулась домой в ночь на 24 февраля, приземлившись в аэропорту Внуково. Там ее ждали болельщики и сотрудники СМИ, однако она отказалась уделить им время. На Играх россиянка заняла шестое место.