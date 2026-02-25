Реклама

В России прокомментировали сообщения о дискриминации русскоязычных жителей Гуляйполя

Депутат Чепа назвал геноцидом дискриминацию русскоязычных жителей Гуляйполя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Наказывать людей за то, что они говорят на русском языке — это прямой геноцид, заявил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа. Сообщения о подобных инцидентах в запорожском Гуляйполе он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее беженец рассказал, что русскоязычным жителям во время нахождения города под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывали в обслуживании в магазинах и госучреждениях.

«Мы знаем, что в Гуляйполе и других городах, которые находились под контролем ВСУ, в том числе были и жертвы среди местных жителей. Когда становилось понятно, что эти города будут сдавать, там и геноцид, и зверства, издевательства — все это присутствовало. Нацисты с ненавистью относятся ко всему населению, которое говорит на русском языке. Но все равно, какая бы пропаганда там ни работала, сегодня большое количество украинцев дома говорят на русском языке. Так привыкли за всю жизнь, особенно старшее поколение, и за это наказывать людей — прямой геноцид», — высказался депутат.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян. На его заявление отреагировали в МИД России.

