21:21, 25 февраля 2026Спорт

Оценены шансы Овечкина обойти Горди Хоу

Букмекеры считают, что Овечкин не обойдет Хоу по числу шайб в домашних матчах
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters

Оценены шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина обойти Горди Хоу по числу шайб в домашних матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Их приводит «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» Овечкин не обойдет Хоу. В активе канадца 449 шайб в домашних играх, столько же у Овечкина. Коэффициент на то, что во встрече с «Флайерс» россиянин забьет 450-й гол, составляет 2,50. Поставить на то, что Овечкин не сумеет отличиться, можно за 1,47.

Матч «Вашингтона» и «Филадельфии» пройдет в столице США в ночь на 26 февраля, встреча начнется в 03:00 по московскому времени. Фаворитами противостояния считаются хозяева.

11 февраля сообщалось, что Овечкин не определился с тем, будет ли продолжать выступления в НХЛ в следующем сезоне. В данный момент 40-летний форвард полностью сфокусирован на борьбе своей команды за попадание в плей-офф.

