Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:47, 25 февраля 2026Спорт

Президент Казахстана вручил орден российскому тренеру фигуриста Шайдорова

Президент Казахстана Токаев вручил орден российскому тренеру Алексею Урманову
Владислав Уткин

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственную награду Алексею Урманову, российскому тренеру фигуриста Михаила Шайдорова. Об этом сообщает Akorda.kz.

«Это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру», — заявил глава Казахстана.

Урманова наградили орденом «Достык» второй степени. До этого ему и Шайдорову подарили по трехкомнатной квартире в Астане.

На прошедших Играх-2026 Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. Он стал первым с 1994 года казахстанским спортсменом, которому удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

Урманов — олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании. Российский специалист начал работать с Шайдоровым в 2018 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ремонт «Дружбы» не будет быстрым. Из-за нефтепровода Венгрия блокирует кредит ЕС для Украины

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    На Украине призвали готовиться к «войне вдолгую»

    Европу призвали «говорить на языке силы»

    Раскрыта судьба идеи использования активов России для Украины

    Власти России начали реагировать на падение нефтегазовых доходов

    В российском городе под весом снега рухнули сразу две крыши

    Влюбленная пара занялась сексом на глазах у детей в туристическом месте

    В России ответили на призыв Буданова не наносить удары по центрам принятия решений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok