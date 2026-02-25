Президент Казахстана вручил орден российскому тренеру фигуриста Шайдорова

Президент Казахстана Токаев вручил орден российскому тренеру Алексею Урманову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственную награду Алексею Урманову, российскому тренеру фигуриста Михаила Шайдорова. Об этом сообщает Akorda.kz.

«Это историческая награда, которую казахстанцы ждали целых 32 года. Хочу поздравить и искренне поблагодарить Михаила, а также выразить признательность его отцу, тренеру», — заявил глава Казахстана.

Урманова наградили орденом «Достык» второй степени. До этого ему и Шайдорову подарили по трехкомнатной квартире в Астане.

На прошедших Играх-2026 Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. Он стал первым с 1994 года казахстанским спортсменом, которому удалось завоевать золотую медаль на Олимпиаде.

Урманов — олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании. Российский специалист начал работать с Шайдоровым в 2018 году.