Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:01, 25 февраля 2026Наука и техника

Работу F-35 c боевым ИИ оценили по С-300

TWZ: Истребитель F-35 c боевым ИИ сможет идентифицировать неоднозначные сигналы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kevin Carter / Getty Images

Новые технологии боевого искусственного интеллекта (ИИ), разработанные в рамках проекта Overwatch, позволяют истребителю пятого поколения F-35 выявлять и распознавать ложные и неоднозначные сигналы от источников угроз, обеспечивая их быструю и правильную идентификацию, пишет издание TWZ.

В публикации, посвященной недавним испытаниям F-35 с боевым ИИ, приводится пример того, как разработка корпорации Lockheed Martin может убрать неоднозначность в идентификации бортовым оборудованием самолета цели. Так, в ходе испытательного полета, состоявшегося, согласно заявлению корпорации, в штате Невада (США), «разработанная и обученная компанией Lockheed Martin модель ИИ устранила неоднозначность идентификации источников излучения, улучшив ситуационную осведомленность и сократив задержку в принятии решений пилотом».

TWZ вспоминает публикацию издания Air Force Times, вышедшую в марте 2023 года, согласно которой российские зенитно-ракетные комплексы С-300 якобы обманули пилотов истребителей F-35, которые отправили патрулировать воздушное пространство у границы России.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Именно здесь вступает в игру когнитивная радиоэлектронная борьба, которую иногда также называют алгоритмической радиоэлектронной борьбой. Это быстро развивающаяся область, но в целом она охватывает различные уровни возможностей радиоэлектронной борьбы, предназначенные для автоматического реагирования на новые сигналы. Это может включать системы, способные регистрировать неизвестные излучения и выполнять определенный уровень предварительной обработки перед более тщательным анализом инженерами или другими специалистами. Следующим шагом будет возможность передачи данных в режиме реального времени, а также возможность столь же быстро получать обновления библиотек угроз», — говорится в публикации.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что пилоты из Польши налетали на истребителях пятого поколения F-35 более тысячи часов, а сами эти самолеты могут в перспективе выступать носителем ядерного оружия — американских бомб B61-12.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о жертвах и раненых при атаке ВСУ на химзавод в российском городе

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бывшего замгубернатора российского региона обвинили в завышении цен поставок для СВО

    ВСУ начали подготовку к круговой обороне Одесской области

    Трамп надел золотую медаль Олимпиады-2026 и отказался ее возвращать

    Раскрыта цель возможного переноса переговоров по Украине во Флориду

    В России стали чаще всего подделывать два вида банкнот

    Китай прокомментировал заявление СВР о ядерном оружии у Украины

    Канцелярию президента Польши обокрали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok