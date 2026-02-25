Стала известна мечта подрывника полицейских в Москве

Подорвавший сотрудников ДПС в Москве мечтал заработать на криптовалюте

Подорвавший сотрудников ДПС в Москве мечтал заработать на криптовалюте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 22-летний террорист, который совершил подрыв полицейского автомобиля возле Савеловского вокзала, увлекался криптовалютой и планировал покупать дешевые монеты, а затем выводить средства при росте курса. Для этого он брал микрозаймы. Возможно, вербовщики с Украины вышли на него через один из тематических пабликов.

Взрыв у Савеловского вокзала прогремел около полуночи. Злоумышленник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство, он скончался. Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Возбуждено уголовное дело.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов установили полный маршрут передвижений 22-летнего подрывника по территории Московского региона. Устанавливается круг общения и мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что появилось видео с моментом подрыва полицейского автомобиля в Москве.