13:37, 25 февраля 2026Спорт

Российский лыжник рассказал о недосягаемости Клебо

Российский лыжник Ардашев: На данный момент Клебо недосягаем
Владислав Уткин
Сергей Ардашев

Сергей Ардашев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о недосягаемости норвежца Йоханнеса Клебо. Его цитирует РИА Новости.

«Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, — на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме», — сказал Ардашев.

Также Ардашев заявил, что ему хотелось бы принять участие в зимней Олимпиаде-2030. «Будем ждать четыре года — может, там что-то получится. Надеюсь, я еще буду в хорошей форме», — отметил спортсмен.

Клебо на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо завоевал шесть из шести возможных золотых медалей. Таким образом, он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, что является рекордом в истории зимних Олимпиад.

