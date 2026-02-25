Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

Украинский скелетонист Гераскевич: Глава МОК забрала диктатуру из Зимбабве

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Его слова приводит Sportarena.

«Считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть этот пост, потому что она абсолютно провалила Олимпийские игры. Cейчас я не верю в руководство МОК», — сказал Гераскевич.

Также спортсмен высказался о стиле управления Ковентри. «Похоже, госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем», — подчеркнул Гераскевич.

Во время Олимпиады-2026 МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, так как это противоречило правилам Олимпийской хартии. Скелетонист нарушил этот запрет, выйдя в нем на тренировку, за что был отстранен от участия в Играх.

Ранее МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью: «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»).