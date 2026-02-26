Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 26 февраля 2026Наука и техника

Смартфоны Samsung будут работать дольше

ITHome: Samsung пообещала выпускать смартфоны с увеличенными аккумуляторами
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Корпорация Samsung пообещала оснащать смартфоны аккумуляторами повышенной емкости. На это обратило внимание издание ITHome.

На презентации Galaxy Unpacked, посвященной анонсу Galaxy S26, Samsung подтвердила заинтересованность в аккумуляторах нового типа для смартфонов. Так, исполнительный вице-президент компании Мун Сон Хун заявил, что IT-гигант рассматривает выход устройств с аккумулятором, основанным на технологии кремниево-углеродного анода.

Подобные батареи имеют большую емкость, чем обычные литий-ионные аккумуляторы, и позволят смартфонам работать дольше. Однако Мун Сон Хун не стал раскрывать сроки выхода подобных девайсов, заметив, что «всему свое время».

Отказ внедрять новые кремниево-углеродные батареи немедленно представитель Samsung объяснил тем, что для компании важна безопасность пользователей, а новая технология еще недостаточно изучена. «Такая осторожность понятна, учитывая историю Samsung — особенно уроки, извлеченные из инцидента с Galaxy Note 7 много лет назад», — напомнили случаи возгорания батареи смартфона корейского бренда журналисты.

В середине февраля популярный блогер Маркес Браунли объяснил, что Apple, Samsung и другие компании не спешат внедрять кремний-углеродные батареи в смартфоны по причине безопасности. Браунли рассказал, что они наблюдают за рынком китайских телефонов и ждут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok