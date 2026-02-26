Смартфоны Samsung будут работать дольше

ITHome: Samsung пообещала выпускать смартфоны с увеличенными аккумуляторами

Корпорация Samsung пообещала оснащать смартфоны аккумуляторами повышенной емкости. На это обратило внимание издание ITHome.

На презентации Galaxy Unpacked, посвященной анонсу Galaxy S26, Samsung подтвердила заинтересованность в аккумуляторах нового типа для смартфонов. Так, исполнительный вице-президент компании Мун Сон Хун заявил, что IT-гигант рассматривает выход устройств с аккумулятором, основанным на технологии кремниево-углеродного анода.

Подобные батареи имеют большую емкость, чем обычные литий-ионные аккумуляторы, и позволят смартфонам работать дольше. Однако Мун Сон Хун не стал раскрывать сроки выхода подобных девайсов, заметив, что «всему свое время».

Отказ внедрять новые кремниево-углеродные батареи немедленно представитель Samsung объяснил тем, что для компании важна безопасность пользователей, а новая технология еще недостаточно изучена. «Такая осторожность понятна, учитывая историю Samsung — особенно уроки, извлеченные из инцидента с Galaxy Note 7 много лет назад», — напомнили случаи возгорания батареи смартфона корейского бренда журналисты.

В середине февраля популярный блогер Маркес Браунли объяснил, что Apple, Samsung и другие компании не спешат внедрять кремний-углеродные батареи в смартфоны по причине безопасности. Браунли рассказал, что они наблюдают за рынком китайских телефонов и ждут.