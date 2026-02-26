Украина нашла новый способ покупки газа

«Нафтогаз Украины» впервые импортировал американский СПГ через терминал в Литве

Глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий объявил о первой в истории поставке партии американского сжиженного природного газа (СПГ) в республику через СПГ-терминал в литовской Клайпеде. Объем партии после регазификации составил 90 миллионов кубометров, сообщает ТАСС.

Он указал, что новый маршрут стал возможен благодаря партнерству компании с литовским государственным энергетическим холдингом Ignitis Group. Новый маршрут доставки СПГ является частью стратегии диверсификации поставок.

Ранее Корецкий отмечал, что Киев также импортирует газ через СПГ-терминал в Германии. В начале месяца в «Нафтогазе» указывали, что получили первую в этом году партию газа из США.

На фоне разрушений газовой инфраструктуры в результате ударов Украина сталкивается с необходимостью увеличить импорт топлива. Еще в октябре СМИ сообщали, что Россия повредила 60 процентов газодобычи Украины, однако с того момента удары по инфраструктуре не прекращались.

Поставки газа на Украину идут по трубопроводу через Польшу, которая собирается стать одним из главных газовых хабов Европы после окончательного прекращения закупок российского газа. Импорт СПГ из России в страны Евросоюза будет остановлен с 1 января 2027 года, а газа по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года.