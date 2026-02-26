Обнародованы личности жертв авиакатастрофы в российском регионе

В авиакатастрофе в Приамурье погибли сотрудницы СК и МВД Гаврилова и Дмитриева

Жертвами авиакатастрофы в Амурской области стали сотрудницы Следственного комитета (СК) и МВД России Маргарита Гаврилова и Валерия Дмитриева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомствах

19 февраля женщины вылетели на вертолете Robinson R44 для проведения следственных действий на месте происшествия, расположенном в 138 километрах от села Амаранка. Следователь Гаврилова и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Октябрьский» старший лейтенант полиции Валерия Дмитриева проводили осмотр на лесозаготовительной делянке, где ранее было обнаружено обезглавленное тело, предварительно, работника, валившего лес.

После завершения осмотра они вылетели в село Ромны, но вертолет пропал с радаров. 21 февраля в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место его крушения. Пилот и два пассажира не выжили, их тела нашли спасатели.

В СК и МВД выразили соболезнования семьям и обещали оказать всю необходимую помощь.

Следователь Гаврилова родилась в Амурской области. С 2017 года она проходила службу в органах внутренних дел, а в 2025 году перешла в СК. У нее остались двое детей.

Старший лейтенант полиции Дмитриева родилась в Новосибирской области. Она служила в органах внутренних дел с 2020 года. У нее остались супруг и сын.

Росавиация классифицировала крушение вертолета Robinson R44 в Амурской области как катастрофу.

Ранее сообщалось, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт, предположительно, упал в 14 километрах от места вылета.