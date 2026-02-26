Реклама

09:36, 26 февраля 2026Спорт

Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче в составе «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игрок отметился двумя ассистами в домашней встрече против «Вегас Голден Найтс». Игра прошла в ночь на четверг, 26 февраля, и завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил российский форвард Павел Дорофеев. Еще одну шайбу на свой счет записал его соотечественник Иван Барбашев.

5 февраля 34-летний Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Бывший клуб россиянина получил за него условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри.

    Обсудить
