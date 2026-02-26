Реклама

16:32, 26 февраля 2026Спорт

Россиянин лишился выигрыша в 1,5 миллиона рублей из-за пропущенного Сафоновым гола

Россиянин поставил 730 тысяч рублей на два матча Лиги чемпионов и проиграл
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Glenn Gervot / PSG / Getty Images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 730 тысяч рублей на два ответных стыковых матча плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс-ставку, спрогнозировав победы «Реала» над «Бенфикой» и ПСЖ — над «Монако». Общий коэффициент составил 2,07.

Мадридский клуб взял верх над португальцами, а ПСЖ не смог победить из-за пропущенного в добавленное время российским голкипером Матвеем Сафоновым мяча, после которого счет стал равным — 2:2. Таким образом, россиянин лишился выигрыша в размере более 1,5 миллиона, а также номинала своей ставки.

ПСЖ сыграл вничью с «Монако» 25 февраля. По сумме двух встреч парижане вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

