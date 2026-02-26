Реклама

18:34, 26 февраля 2026Ценности

Россиянка осталась с зашитой щекой и гематомой после стоматолога

Блогерша Воронцова осталась с синяком из-за отлетевшего инструмента стоматолога
Екатерина Ештокина

Кадр: @alisha_vorontsova

Блогерша Алина Воронцова посетила стоматолога и осталась с зашитой щекой, отеком и синяком из-за инструмента врача. Историей она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом alisha_vorontsova рассказала, что всегда боялась лечения зубов из-за боли, однако часто посещала стоматологов ради чисток и осмотров. «Сейчас я решила переделать пломбы, которым уже лет 10, и вот произошла неприятная ситуация, после которой мой страх возрос в разы», — призналась она.

По словам россиянки, во время лечения у врача отлетела фреза, вследствие чего на кожу пришлось накладывать три шва. «Щека жутко болит, образовались гематома и отек», — посетовала Воронцова.

При этом в комментариях к посту юзерша написала, что следующий прием намерена перенести из-за отека и болезненных ощущений. «Я всегда очень переживала, что фреза может задеть десну или язык, а после случившегося я теперь не знаю, как дальше ходить к стоматологу», — заключила она.

В феврале сообщалось, что 23-летняя блогерша останется без всех зубов из-за одной причины. Юзерша Бри Овер из США, страдающая хроническим заболеванием, показала испорченные зубы и призналась в необходимости их полного удаления.

