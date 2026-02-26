Стала известна судьба ставшей причиной увольнения курьера «Додо Пиццы» собаки Додобони

В челябинском приюте для животных «Того» рассказали об адаптации собаки Додобони и ее судьбе. Об этом пишет «Подъем».
Скандал в Челябинске разгорелся после того, как управляющая кафе «Додо Пицца» уволила курьера, который накрыл дворнягу брендированным пледом в сильный мороз. История быстро разошлась по соцсетям и Додобоня стала известна всей стране.
Позже собаку забрали в приют «Того». Руководитель организации Елена Кнапская рассказала о возрасте и характере новой постоялицы.
Она ходит такая важная по вольеру, на людей внимания не обращает, видимой агрессии не проявляет, но, когда пытаешься трогать, естественно, показывает зубы. Так-то собака сложная, она всю жизнь прожила на улице. Она старая, ей лет девять точно
Она также рассказала, что ранее некие люди пытались забрать собаку домой, лечили после нападения сородичей, однако в доме она не прижилась и «разнесла всю квартиру». При этом Кнапская отметила, что в поведении Додобони наметились некоторые изменения. «Сегодня уже подошла и курицу с рук съела. Правда, когда зовем — не идет. У меня даже такое впечатление, что она глуховата, потому что никак не реагирует на звуки. Но чтобы везти ее к ветеринару, надо, чтобы она адаптировалась», — рассказала она.
Кнапская также отметила, что собака кусается и сторонится людей. Владелице приюта вместе с уволенным сотрудником «Додо Пиццы» Михаилом понадобилось семь часов, чтобы поймать ее.
Ранее сообщалось, что управляющая челябинского кафе «Додо Пицца» приняла решение уволиться по собственному желанию после скандала с собакой Додобоней. Причиной стала травля в социальных сетях.