Из жизни
16:53, 26 февраля 2026Из жизни

Стала известна судьба ставшей причиной увольнения курьера «Додо Пиццы» собаки Додобони

Собаку Додобоню из Челябинска назвали важной, старой и сложной
Никита Савин
Никита Савин

Фото: K64End / Shutterstock / Fotodom

В челябинском приюте для животных «Того» рассказали об адаптации собаки Додобони и ее судьбе. Об этом пишет «Подъем».

Скандал в Челябинске разгорелся после того, как управляющая кафе «Додо Пицца» уволила курьера, который накрыл дворнягу брендированным пледом в сильный мороз. История быстро разошлась по соцсетям и Додобоня стала известна всей стране.

Позже собаку забрали в приют «Того». Руководитель организации Елена Кнапская рассказала о возрасте и характере новой постоялицы.

Она ходит такая важная по вольеру, на людей внимания не обращает, видимой агрессии не проявляет, но, когда пытаешься трогать, естественно, показывает зубы. Так-то собака сложная, она всю жизнь прожила на улице. Она старая, ей лет девять точно

Елена Кнапскаяруководитель приюта «Того»

Она также рассказала, что ранее некие люди пытались забрать собаку домой, лечили после нападения сородичей, однако в доме она не прижилась и «разнесла всю квартиру». При этом Кнапская отметила, что в поведении Додобони наметились некоторые изменения. «Сегодня уже подошла и курицу с рук съела. Правда, когда зовем — не идет. У меня даже такое впечатление, что она глуховата, потому что никак не реагирует на звуки. Но чтобы везти ее к ветеринару, надо, чтобы она адаптировалась», — рассказала она.

Кнапская также отметила, что собака кусается и сторонится людей. Владелице приюта вместе с уволенным сотрудником «Додо Пиццы» Михаилом понадобилось семь часов, чтобы поймать ее.

Ранее сообщалось, что управляющая челябинского кафе «Додо Пицца» приняла решение уволиться по собственному желанию после скандала с собакой Додобоней. Причиной стала травля в социальных сетях.

