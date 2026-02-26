Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14:36, 26 февраля 2026Спорт

Туктамышева упрекнула Петросян за отказ от общения с журналистами на Олимпиаде

Туктамышева упрекнула Аделию Петросян за нежелание общаться с журналистами на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: РИА Новости

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева упрекнула россиянку Аделию Петросян за отказ общаться с журналистами после произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Okko Sport.

Она привела в пример американца Илью Малинина, который после своей произвольной программы вышел к прессе. «Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо», — заявила Туктамышева.

Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место. Она допустила падения в произвольной программе при исполнении четверного тулупа.

Малинин на Играх-2026 стал восьмым, будучи лидером после короткой программы. В произвольной он совершил пять грубых ошибок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двое россиян по заданию Украины собирались подорвать высокопоставленного офицера. Закладка бомбы под машину попала на видео

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Возмездие за расправу над финалисткой конкурса «Миссис Бурятия» настигло экс-полицейского

    Россиянина задержали за попытку найти партнершу

    Россияне бросились брать кредиты

    Раскрыты подробности об изрезавшем бывшую возлюбленную в Москве мужчине

    Раскрыт неожиданный вред сбитого режима сна для мозга подростков

    Лавров пошутил после вопроса о новом генсеке ООН

    В Госдуме напомнили россиянам о последствиях невыплаты алиментов на содержание детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok