Туктамышева упрекнула Петросян за отказ от общения с журналистами на Олимпиаде

Туктамышева упрекнула Аделию Петросян за нежелание общаться с журналистами на ОИ

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева упрекнула россиянку Аделию Петросян за отказ общаться с журналистами после произвольной программы на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Okko Sport.

Она привела в пример американца Илью Малинина, который после своей произвольной программы вышел к прессе. «Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо», — заявила Туктамышева.

Петросян на Олимпиаде-2026 заняла шестое место. Она допустила падения в произвольной программе при исполнении четверного тулупа.

Малинин на Играх-2026 стал восьмым, будучи лидером после короткой программы. В произвольной он совершил пять грубых ошибок.