18:43, 26 февраля 2026Спорт

В Мексике отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду

В Мексике из-за беспорядков отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду
Владислав Уткин

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В Мексике из-за беспорядков отменили этап Кубка мира по прыжкам в воду. Об этом сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Это решение стало результатом тщательной оценки рисков ситуации в Сапопане и штате Халиско. Безопасность всех участников соревнований World Aquatics остается нашим главным приоритетом», — говорится в заявлении организации.

Этап Кубка мира по прыжкам в воду должен был пройти в городе Сапопан с 5 по 8 марта. В нем предполагалось участие восьми россиян: Кристины Ильиных, Григория Иванова, Виктории Казанцевой, Анны Конаныхиной, Елизаветы Кузиной, Сандро Рогавы, Никиты Шлейхера и Руслана Тернового.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант переноса межконтинентальных стыковых матчей, которые должны пройти в Мексике с 26 по 31 марта. В организации обеспокоены ситуацией в стране и проведут игры только в случае получения гарантий безопасности от мексиканских властей.

Беспорядки в нескольких штатах Мексики вспыхнули после ликвидации наркобарона Эль Менчо. Члены картеля «Новое поколение Халиско» начали поджигать автомобили и магазины, а также блокировать дороги. По данным издания The Wall Street Journal, это было частью плана в случае гибели их лидера.

