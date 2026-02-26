Возмездие за расправу над финалисткой конкурса «Миссис Бурятия» настигло экс-полицейского

Суд прекратил дело об убийстве Буиновой и Норбоева в связи со смертью фигуранта

Верховный суд Бурятии прекратил производство по резонансному делу о расправе над финалисткой конкурса красоты «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомым Станиславом Норбоевым, а также свидетелем преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Дело закрыто в связи со смертью обвиняемого — бывшего сотрудника правоохранительных органов. Возмездие его настигло через несколько дней после расправы.

40-летний сотрудник полиции специализировался на цифровых технологиях. В 2021 году он уволился со службы, продал все имущество и недвижимость, рассказала старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Бурятии Мария Михалевская. После начала специальной военной операции экс-силовик, опасаясь призыва на военную службу, вместе с семьей уехал в США, однако у него возникли сложности с адаптацией и получением статуса беженца. Не выдержав проблем, бывший полицейский был вынужден вернуться в Россию. Он потерял значительную часть сбережений и стал испытывать финансовые трудности, из-за которых возникла напряженная обстановка в семье.

Вечером 11 апреля 2024 года мужчина увидел автомобиль, в котором были незнакомые ему мужчина и женщина. Он сел в салон на заднее сиденье и, угрожая пистолетом, заставил их отъехать к безлюдному месту, где вывел из машины, а затем произвел несколько выстрелов, оказавшихся летальными для Буиновой и Норбоева. Преступник отогнал их машину, стер в ней кровь и уничтожил на дороге следы от колес. Он забрал ценности, а автомобиль бросил во дворе одного из домов.

Ночью 13 апреля экс-силовик под надуманным предлогом взял машину знакомого, вывез на ней тела Буиновой и Норбоева, скинул их в смотровую яму заброшенного гаражного бокса на окраине города. После чего он решил избавиться от знакомого, который одолжил ему машину. В ночь на 20 апреля экс-силовик приехал к нему домой и выстрелил в него из пистолета, а затем поджег смежный с домом гараж. В этот момент в дом зашли двое знакомых хозяина, увидели тело и преступника. Мужчина стал им угрожать, но отвлекся, и им удалось сбежать от него.

Экс-полицейский запаниковал и ранил себя. Его нашли возле горящего дома и госпитализировали. Врачи не смогли ему помочь.

Сэсэг Буинову и ее знакомого нашли на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка через год после пропажи.