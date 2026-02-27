Реклама

Экономика
20:24, 27 февраля 2026Экономика

Добыча угля в России резко снизилась

Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9 процента в годовом выражении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам января добыча угля в России составила 34,2 миллиона тонн, что на 8,9 процента меньше, чем в тот же период в прошлом году, и на 12,4 процента меньше результата декабря. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Рост показала только добыча коксующегося (металлургического) угля — плюс 3,4 процента, до 9,1 миллиона тонн. Сильнее всего рухнули результаты по антрациту — минус 25,3 процента, до 1,5 миллиона тонн.

В прошлом году добыча угля в стране сократилась на 0,2 процента, до 429 миллиона тонн. Осенью замминистра энергетики Дмитрий Исламов указывал, что правительство рассчитывает на сохранение показателей в 2026-м, несмотря на растущий кризис угольной отрасли страны.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что экспорт нефти и нефтепродуктов из России в прошлом году сократился на 1 и почти 7 процентов соответственно. При этом экспорт угля, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), за тот же период вырос на 4 процента, до 203 миллионов тонн, что произошло впервые за четыре года.

