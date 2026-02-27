Реклама

МИД вызвал посла Финляндии за сожженный флаг России

МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за сожжения флага России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

МИД России вызвал посла Финляндии Марью Лиивалу, ей заявлен протест в связи с сожжением российского флага перед зданием посольства. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг РФ. Было подчеркнуто, что российская сторона рассматривает инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом», — отмечается в заявлении.

Кроме того, российская сторона выразила финскому послу крайнее недоумение тем, что правоохранительные органы Финляндии «не воспрепятствовали преступлению, а значит попустительствовали его совершению».

МИД России настоятельно потребовал принять необходимые меры для установления и привлечения причастных к ответственности, а также предотвращения подобных экстремистских действий в отношении российского посольства в будущем.

16 февраля российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в адрес посольства России в Финляндии регулярно поступают оскорбления и угрозы, а на дипломатов оказывается психологическое давление. По его словам, это стало практически неотъемлемой частью дипломатической службы в стране.

    МИД вызвал посла Финляндии за сожженный флаг России

