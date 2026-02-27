Реклама

12:20, 27 февраля 2026Спорт

Обещавшая устроить секс-марафон Коростелеву порноактриса постеснялась писать лыжнику

Порноактриса Мэри Рок: Буду рада, если Савелий Коростелев первый мне напишет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Порноактриса Мэри Рок, пообещавшая российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпиаде, оценила его выступление в гонке на 50 километров на Играх. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, спортсмен сражался как лев. «Я даже не знаю, какой марафон его больше вымотал бы», — добавила Рок.

Порноактриса отметила, что Коростелев интересен ей не только как спортсмен, но и как мужчина. Она также призналась, что сама не связывалась с лыжником. «Если честно, я стесняюсь. Я буду рада, если Савелий первый мне напишет», — заявила Рок.

Порноактриса обещала Коростелеву секс-марафон за призовое место в гонке на 50 километров, где спортсмен по итогу стал пятым. Сам лыжник позже отреагировал на предложение. «За такое веселое начало дня и медиа выхлоп еще я в должниках останусь», — написал Коростелев.

