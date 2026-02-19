Лыжник Коростелев отреагировал на предложение порноактрисы устроить секс-марафон

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале отреагировал на предложение порноактрисы Мэри Рок устроить секс-марафон в случае, если он выиграет медаль на Олимпиаде-2026.
«За такое веселое начало дня и медиа выхлоп, еще я в должниках останусь», — написал Коростелев.
Ранее Рок обратилась к лыжнику с предложением. «Мне жаль, что ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне Савелий займет призовое место. Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», — пообещала порноактриса.
21 февраля 22-летний Коростелев примет участие в 50-километровом марафоне классическим стилем на Олимпиаде. Гонка начнется в 13:00 по московскому времени.
Ранее Коростелев, который впервые в карьере выступает на Олимпийских играх, занял четвертое место в скиатлоне. Он отстал от третьего места на 1,5 секунды. Кроме того, россиянин участвовал в спринте, где не вышел в четвертьфинал, а также стал 15-м в гонке с раздельным стартом.
