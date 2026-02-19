Порноактриса пообещала лыжнику Коростелеву секс-марафон за медаль на Олимпиаде

Порноактриса Мэри Рок пообещала российскому лыжнику Савелию Коростелеву 16-часовой секс-марафон за медаль на Олимпиаде. Видео с ее обращением к спортсмену приводит Telegram-канал «Mash на спорте».
«Я очень переживаю за Коростелева. Мне очень жаль, что ему чуть-чуть не хватило до бронзовой медали. Но в этом марафоне Савелий займет призовое место. Обещаю 16-часовой секс-марафон, если он выиграет медаль», — сказала Рок.
21 февраля Коростелев примет участие в 50-километровом марафоне классическим стилем на Олимпиаде. Гонка начнется в 13:00 по московскому времени.
Ранее Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Кроме того, он участвовал в спринте, где не вышел в четвертьфинал, а также стал 15-м в гонке с раздельным стартом на десять километров.
