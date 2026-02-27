Реклама

14:48, 27 февраля 2026

Россиянка сделала популярную процедуру и показала покрытое ранами лицо

Бьюти-блогер Исмагилова показала покрытое ранами лицо после лазерной шлифовки
Екатерина Ештокина

Фото: Yanya / Shutterstock / Fotodom

Бьюти-блогер и визажист Джамиля Исмагилова сделала популярную косметологическую процедуру и показала покрытое ранами лицо. Ролик, который стал вирусным и набрал 1,6 миллиона просмотров, опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом milllya19191 разместила ролик, на котором продемонстрировала внешний вид после лазерной шлифовки на новом аппарате. На кадрах юзерша предстала с глубокими повреждениями на коже. При этом она уточнила, что данные кадры являются архивными.

В то же время Исмагилова призналась, что спустя несколько лет решилась на повторную процедуру, чтобы скрыть ожоговые рубцы. После косметологического вмешательства она заявила, что лицо сильно жжет, и первая ночь прошла сложно из-за болезненных ощущений. «Пришлось достать вентилятор, чтобы хоть как-то подуть на лицо, нужна очень высокая подушка и побольше воды», — посоветовала она.

Затем блогерша снялась с многочисленными корками на коже. Она подчеркнула, что обрабатывает раны хлоргексидином и наносит лечебную мазь для восстановления кожи. «Я такое уже проходила, так что не о чем беспокоиться», — заключила она.

В декабре 2025 года блогерша не учла одну деталь и осталась с ожогами после коррекции бровей. Саманта Дьюхерст из Великобритании рассказала, что отправилась к мастеру, чтобы сделать восковую депиляцию бровей и окрасить их.

