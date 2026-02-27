Российская МАНС наведет БАС без спутниковой навигации

«Известия»: В России создан комплекс альтернативной навигации для беспилотников

В России создан комплекс альтернативной навигации для легких беспилотников, позволяющий им работать без использования спутников. Об этом пишет газета «Известия».

В основе модульной альтернативной навигационной системы (МАНС) лежит доступная вычислительная платформа, способная работать на одноплатных компьютерах с ARM-архитектурой, что позволяет снизить как массу беспилотных авиационных систем (БАС), так и расход энергии. Навигация в устройстве обеспечивается сочетанием оптического и инерциального датчиков, способных работать как с микроэлектромеханическими системами, так и с механическим гироскопом, а также применяющими анализ изображений программными решениями.

Алгоритмы, использующиеся в МАНС, позволяют быстро анализировать получаемые изображения и сравнивать их с загруженными данными — картами или отдельными объектами-ориентирами.

«Вероятность срыва навигации составляет порядка 0,2-0,3 процента. В настоящее время решение проходит этап интеграции в пилотные партии беспилотников», — рассказал ведущий разработчик проекта Сергей Перекатов.

Ранее обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман заметил, что российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне специальной военной операции.

В феврале ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований сообщил о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1».