Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:41, 27 февраля 2026Наука и техника

Российская МАНС наведет БАС без спутниковой навигации

«Известия»: В России создан комплекс альтернативной навигации для беспилотников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России создан комплекс альтернативной навигации для легких беспилотников, позволяющий им работать без использования спутников. Об этом пишет газета «Известия».

В основе модульной альтернативной навигационной системы (МАНС) лежит доступная вычислительная платформа, способная работать на одноплатных компьютерах с ARM-архитектурой, что позволяет снизить как массу беспилотных авиационных систем (БАС), так и расход энергии. Навигация в устройстве обеспечивается сочетанием оптического и инерциального датчиков, способных работать как с микроэлектромеханическими системами, так и с механическим гироскопом, а также применяющими анализ изображений программными решениями.

Алгоритмы, использующиеся в МАНС, позволяют быстро анализировать получаемые изображения и сравнивать их с загруженными данными — картами или отдельными объектами-ориентирами.

«Вероятность срыва навигации составляет порядка 0,2-0,3 процента. В настоящее время решение проходит этап интеграции в пилотные партии беспилотников», — рассказал ведущий разработчик проекта Сергей Перекатов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее обозреватель американского портала TWZ Говард Альтман заметил, что российская беспилотная стратосферная платформа «Барраж-1», предназначенная для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров, в случае оснащения соответствующим оборудованием может стать заменой американского спутникового интернета Starlink в зоне специальной военной операции.

В феврале ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований сообщил о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавшую школьницу в Смоленске удерживали в 300 метрах от собственного дома. Что известно о похищении и подозреваемом?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    В Петербурге с 20-го этажа жилого дома выпала школьница

    Эксперт заявила о росте реальных зарплат россиян

    В России отреагировали на снос советских памятников Польшей фразой идеолога Третьего рейха

    В российском регионе подорвали автомобиль предпринимателя

    На Бали нашли тело предполагаемого сына украинского вора в законе

    Назван снижающий шансы на долголетие продукт

    Россиянин освободился из колонии и оказался вновь задержан прямо на выходе из нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok