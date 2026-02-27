Скелетонист Гераскевич призвал Украину ввести санкции против Сергея Бубки

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить известного в прошлом прыгуна с шестом Сергея Бубку звания героя Украины. Его слова приводит Youtube-канал Верховной Рады.

«Сейчас я говорю про господина Бубку, который все еще носит звания героя Украины. Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», — сказал Гераскевич.

Также Гераскевич заявил, что Бубка, по его мнению, является колларборционистом и сотрудничает с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Бубку государственной стипендии.

Бубка является олимпийским чемпионом 1988 года. Кроме того, он стал первым в истории спортсменом, который прыгнул на высоту более шести метров.

Во время Олимпиады-2026 МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших украинских спортсменов, так как это противоречило правилам Олимпийской хартии. Скелетонист нарушил этот запрет, выйдя в нем на тренировку, за что был отстранен от участия в Играх.