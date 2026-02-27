Тренер Петросян рассказал о доминировании русского языка на Олимпиаде-2026

Тренер Петросян Глейхенгауз рассказал о доминировании русского языка на ОИ

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал о доминировании русского языка на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, он не понимал, на каком языке разговаривать с людьми. «То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко», — заявил Глейхенгауз.

Ранее Глейхенгауз рассказал о настроении Петросян после возвращения с Олимпиады. По словам специалиста, спортсменка в хорошем настроении.

На Олимпиаде в Италии Петросян стала шестой в женском одиночном катании. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.