15:06, 27 февраля 2026Спорт

Тренер Петросян рассказал о доминировании русского языка на Олимпиаде-2026

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: РИА Новости

Тренер российской фигуристки Аделии Петросян Даниил Глейхенгауз рассказал о доминировании русского языка на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, он не понимал, на каком языке разговаривать с людьми. «То есть я все пытался заговорить на английском, а мне все на русском отвечают. Я начал себя чувствовать уже как-то неловко», — заявил Глейхенгауз.

Ранее Глейхенгауз рассказал о настроении Петросян после возвращения с Олимпиады. По словам специалиста, спортсменка в хорошем настроении.

На Олимпиаде в Италии Петросян стала шестой в женском одиночном катании. Во время проката произвольной программы 18-летняя россиянка попыталась исполнить четверной тулуп, но упала.

