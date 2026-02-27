Реклама

16:09, 27 февраля 2026

Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике оценил соответствие российского голкипера Матвея Сафонова стилю игры клуба. Об этом сообщает RMC Sport.

По словам специалиста, вратарь идеально подходит команде. «У него есть все физические и технические данные, чтобы быть топ-вратарем мирового класса. Он хорошо играет ногами, и нам это нравится», — отметил Энрике.

Ранее Энрике назвал Сафонова лучшим вратарем в его карьере по одному из навыков. По его словам, это умение отражать пенальти.

Сафонов подписал контракт с ПСЖ летом 2024 года. Вместе с клубом он выиграл шесть трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

