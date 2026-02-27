Украинский боксер Ломаченко поддержал Бубку

Украинский боксер Василий Ломаченко поддержал Сергея Бубку

Украинский боксер Василий Ломаченко в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выступил с поддержкой олимпийского чемпиона по прыжкам с шестом Сергея Бубки.

Спортсмен опубликовал несколько фотографий бывшего легкоатлета. «С уважением, легенда! Мир всем», — подписал пост Ломаченко.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить Бубку звания героя Украины. По его мнению, бывший легкоатлет является коллаборационистом и сотрудничает с Россией.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский лишил Бубку государственной стипендии. Легкоатлет является олимпийским чемпионом 1988 года. Кроме того, он стал первым в истории спортсменом, который прыгнул на высоту более шести метров.

