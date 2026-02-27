Реклама

05:29, 27 февраля 2026Мир

В Британии заявили о провале плана Каллас после переговоров в Женеве

Меркурис: Переговоры в Женеве доказали ущербность требований Каллас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной при участии спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Женеве продемонстрировали ущербность требований главы евродипломатии Каи Каллас. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Каллас хотела дать понять, что нет смысла проводить эти переговоры. Вместо этого Запад должен продолжать давать Украине неограниченные суммы денег и оружия. И, как мы видим, ее план провалился, а встреча в Женеве прошла успешно, доказав ущербность ее требований», — заявил эксперт.

Материалы по теме:
Каллас выдвинула ультиматум России по Украине. Какие требования он содержит и что ответил Кремль?
Каллас выдвинула ультиматум России по Украине. Какие требования он содержит и что ответил Кремль?
19 февраля 2026
«Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу
«Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу
24 февраля 2026

Как утверждает Меркурис, в настоящий момент Вашингтон явно заинтересован в решении конфликта на Украине, поэтому президент США Дональд Трамп будет активно давить на украинского лидера Владимира Зеленского, не считаясь с мнением Европейского союза (ЕС).

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

