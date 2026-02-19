Реклама

20:49, 19 февраля 2026Мир

Каллас выдвинула ультиматум России по Украине. Какие требования он содержит и что ответил Кремль?

Песков оценил список уступок Каллас, на которые должна пойти Россия
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Работа верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не является лучшим периодом для европейского континента. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются золотым веком дипломатии для Европейского континента», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом он прокомментировал заявления Каллас, которая распространила среди стран-участниц Евросоюза (ЕС) документ с требованиями к России по Украине. Он будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Странам ЕС разослали «список Каллас»

19 февраля издание «Страна.ua» опубликовало список требований в адрес России по Украине. Документ был подготовлен Каллас.

Неназванные европейские дипломаты отметили, что требования представляют очень «максималистский взгляд ЕС» на то, что якобы должна сделать Россия. В документе отмечается, что мира на Украине не может быть «без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов блока».

В частности, Каллас настаивает на том, что если Киев ограничит численность войск или выведет их из некоторых районов, то Москве следует сделать то же самое.

Фото: Christian Mang / Reuters

В документе содержится пункт о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Также глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

Помимо этого, Каллас требует запрета российского военного присутствия в Молдавии, Грузии, Армении и размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Кроме того, еврочиновница требует от Москвы возмещения ущерба Киеву, странам Европы и их компаниям.

Требования Каллас никого не интересуют

Сенатор Алексей Пушков, комментируя ультиматум Каллас, заявил, что представленный список требований никого не интересует.

По его мнению, озвученный перечень не несет в себе ничего нового и содержит те же невыполнимые требования к России, что и четыре года назад. С такими предложениями по урегулированию украинского кризиса Европе не удастся присоединиться к переговорам.

Итог: интрига провалена, список Каллас никого не интересует, ибо это прошлогодний снег, над ней снова смеются, а она даже не понимает, что окончательно похоронила даже самые призрачные надежды европейца присоединиться к переговорам

Алексей Пушковсенатор

«Кому нужны переговорщики, которые стоят на позициях четырехлетней давности и не желают с них сдвигаться? Так Европа еще раз подтвердила, что за столом переговоров по Украине ей делать нечего. Список Каллас сработал, как для нее привычно: с обратным эффектом», — заключил Пушков.

