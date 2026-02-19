«Несправедливо к Украине». Зеленский рассказал об обиде на Трампа, назвал место новых переговоров и оценил будущее страны без него

Зеленский: Новые мирные переговоры по Украине снова состоятся в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что следующая встреча в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине снова состоится в Швейцарии. Он отметил, что важно выбирать для переговоров именно европейские страны.

Я всегда говорю об этом с уважением к Ближнему Востоку и другим странам, но считаю, что если война в Европе, то и место нужно искать здесь Владимир Зеленский Президент Украины

Ранее Зеленский отметил, что остался разочарован результатами трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом в Женеве. Он назвал их недостаточными и заявил, что хотел бы провести новый раунд встреч до конца февраля. Политик подчеркнул, что консультации в Швейцарии продолжаются, но ожиданий Киева они все еще не оправдали. По его словам, Киев хочет в результате дипломатических контактов прийти к конкретным договоренностям и продвижению по основным вопросам безопасности.

Зеленский снова высказался о территориях

Президент Украины отметил, что есть три разные точки зрения по поводу территориального вопроса, из-за чего на политическом направлении договориться сложнее. Речь идет о трехсторонних переговорах с участием России, США и Украины.

По его словам, Украина поддерживает озвученную американской стороной год назад идею о том, что надо сначала добиться прекращения огня, и только потом решать вопрос о территориях дипломатическим путем.

Политик также заявил, что хотел бы поддержать любой формат для продолжения диалога. При этом он признался, что не готов принять все предложения.

Они [российские власти] говорят, что их предложение, чтобы украинские силы сами вышли из части Донбасса, из части территории Донецкой области, просто самостоятельно отступили, и тогда война остановится. Но мы не можем просто уйти. Это невероятно, как такое вообще возможно? Это наша территория Владимир Зеленский Президент Украины

При этом ранее стало известно, что между Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу. Журналист Саймон Шустер в своей статье отметил, что новый глава офиса президента Кирилл Буданов более склонен к компромиссам по территориальному вопросу, чем прежняя команда.

Зеленский оценил будущее Украины в случае его гибели

Украинский лидер считает, что его смерть не приведет к краху страны. По его словам, Украина — это не один человек, а система институтов, которые продолжают работать даже во время полномасштабной войны. Политик назвал главным приоритетом армию, при это отметил, что устойчивость страны также держится и на бизнесе, энергосистеме, водоснабжении, банковской системе, киберзащите.

Зеленский также подчеркнул, что Россия хочет именно смены президента и может использовать для этого не только силовые, но и политические инструменты. Однако цивилизованный пусть — это выборы, а на выбор украинцев никто со стороны повлиять не вправе. Он добавил, что партнеры Украины должны четко ответить, чего именно они хотят — проведения выборов или просто смены лидера страны.

По словам Зеленского, если на два месяца между Киевом и Москвой будет достигнуто перемирие, то он инициирует консультации с парламентом. Даже несмотря на то, что ни общество, ни депутаты не поддерживают выборы во время войны. Он также подчеркнул, что украинский парламент независим и сохраняет политическую конкуренцию даже в условиях конфликта.

Зеленский высказался о причинах СВО словами «историческая хрень»

Глава Украины заявил, что ему неинтересно, почему Россия начала специальную военную операцию (СВО). По его словам, у президента России Владимира Путина были свои причины, и это его личное дело.

У меня есть свое понимание, почему он или эта система начали все это, и я могу об этом говорить. Чтобы закончить войну и перейти к дипломатии, мне не нужна вся эта историческая хрень. Это просто способ затянуть процесс. Я прочитал не меньше исторических книг, чем Путин Владимир Зеленский Президент Украины

Политик добавил, что у него нет желания тратить время на исторические вопросы, так как конфликт необходимо завершить сейчас.

Зеленский болезненно воспринял отношение Трампа к Путину

Президент Украины признался, что его смущает характер отношений российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Он рассказал, что доверяет главе Белого дома в искреннем желании завершить конфликт. Однако для него остается непонятным отношение американского лидера к Путину.

Глава Украины добавил, что временами ему болезненно наблюдать за ситуациями, в которых Трамп относится к российскому коллеге лучше, чем, по мнению Зеленского, он того заслуживает.

Зеленский также отметил несправедливое отношение со стороны Соединенных Штатов. Он вспомнил о своем «унижении» в Овальном кабинете во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в феврале 2025 года. По словам политика, американские политики, обрушивиеся тогда на него с критикой, унизили не его лично, а сразу всю Украину.

Не меня. Я чувствовал, что это было несправедливо к Украине, к нашим людям — после всей боли и этих лет войны Владимир Зеленский Президент Украины

28 февраля 2025 года Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Американский лидер высказал украинскому коллеге множество претензий, а вице-президент США заявил о неуважении и неблагодарности.