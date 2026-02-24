Реклама

Россия
07:42, 24 февраля 2026Россия

«Могут и без виз». Медведев ответил на угрозы Каи Каллас запретить российским бойцам посещать Европу

Медведев: Участники СВО могут въехать в Шенгенскую зону без виз, как в 1945 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заступился за российских военнослужащих. Свою позицию он высказал в Telegram-канале.

Политик отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Та заявила, что ЕС совместно с Еврокомиссией работает над запретом въезда в Европу всем россиянам, принимавшим участие в спецоперации на Украине. Политик обозвал чиновницу белокурой крысой и поиронизировал, что это ограничение станет «потерей для бойцов».

Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году

Дмитрий Медведевзампред Совбеза России

Европа не смогла договориться по юбилейному пакету санкций

23 февраля страны ЕС не смогли достичь согласия по 20-му пакету санкций против России и по выделению Украине очередного кредита в размере 90 миллиардов евро (почти 8,1 триллиона рублей).

Причиной «сбоя» стала позиция Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто объяснил, что Будапешт будет блокировать принятие санкций и выделение нового кредита Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». «Пока Украина не возобновит транзит, мы не позволим принимать важные для Киева решения», — заявил дипломат.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Венгрию в проявлении «вопиющего отсутствия солидарности с Украиной». «Они не хотят, чтобы страны, помогающие Украине, могли помогать ей еще больше», — заявил он. В свою очередь, Каллас пообещала, что работа над очередным пакетом антироссийских санкций продолжится.

Каллас объяснила антироссийскую позицию

Ранее Каллас рассказала, почему «проводит четкую линию против России». По ее признанию, она не хочет продолжения того, что было с «поколением ее дедушек и бабушек», когда Эстония являлась частью СССР.

Аналитик Лукас Лейроз указал, что Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии. Он обратил внимание на желание евродипломата ограничить численность Вооруженных сил России. «Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур», — отметил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пошутил о стремлении Каллас превзойти императора Наполеона и главу фашистской Германии Адольфа Гитлера. «Брюссель хочет победить Россию на поле боя. Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось. Ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет», — заявил он.

