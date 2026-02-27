Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Основателя Readovka Костылева задержали после допроса по делу о мошенничестве

Основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева задержали в Москве. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) на сумму не менее одного миллиона рублей.

Медиаменеджера вызвали на допрос 25 февраля. С него он уже не вышел на свободу — экс-главреда препроводили в изолятор временного содержания.

В пятницу, 27 февраля, Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании Костылеву меры пресечения. «Суд зарегистрировал ходатайство следственных органов об избрании Костылеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде. В качестве наказания эта статья предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В издании прокомментировали задержание Костылева

Представители издания Readovka подтвердили задержание Алексея Костылева. Об этом они написали в Telegram-канале.

Было подчеркнуто, что руководство медиахолдинга оказывает максимальное содействие следствию в рамках расследования дела Костылева. При этом команда выразила благодарность бывшему главному редактору.

Мы ценим его вклад в формирование патриотической повестки в российской медиасреде. Мы благодарны ему за многолетнюю совместную работу. Он многое дал нашей команде в профессиональном и человеческом плане команда издания Readovka

На канале издания также отметили, что уголовное дело Костылева не имеет никакой связи с издательским бизнесом и деятельностью медиахолдинга.

В 2024 году Костылев пережил аварию и тяжелую кому

В октябре 2024 года основатель медиахолдинга Readovka Алексей Костылев попал в аварию в Смоленской области. Его сбросило с квадроцикла, из-за тяжести травм медиаменеджер впал в кому.

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство РИА Новости

Экс-главреду издания диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму, а также тупую травму живота и закрытый перелом костей таза. Несмотря на крайне тяжелое состояние, Костылев смог поправиться.

Уже в январе 2025 года его выписали. «Выписан, постепенно возвращаюсь к работе. Подтверждаю, что появляюсь в офисе, участвую в редакционных делах», — сообщил журналист.