Силовые структуры
16:03, 16 января 2026Силовые структуры

Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

Топ-менеджер «Атомстройэкспорта» Щербак задержан за финансирование ВСУ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из ведущих на рынке строительства атомных электростанций (АЭС) компаний «Атомстройэкспорт» (АСЭ) Михаила Щербака. Его обвиняют в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До 2007 года Щербак занимал должность заместителя главы администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Сарова, расположенного в Нижегородской области. Там он отвечал за архитектурные и градостроительные вопросы.

После ухода из администрации Сарова Щербак продолжил карьеру в атомной отрасли — он вернулся в нижегородский «Атомэнергопроект», где в его задачи входила координация строительных работ на АЭС.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В «Росатоме» отреагировали на задержание топ-менеджера

После информации о задержании директора по капстроительсву АСЭ «Росатом» пообещал оказывать все необходимое содействие правоохранителям по уголовному делу в отношении Щербака.

«В отношении сотрудника АСЭ Михаила Щербака компетентные органы проводят следственные действия, им оказывается необходимое содействие», — заявили в госкорпорации.

«Атомстройэкспорт» является управляющей компанией инжинирингового дивизиона «Росатома». По информации на сайте АСЭ, Михаил Щербак занимает пост директора по капитальному строительству.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Осужденный за коррупцию бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

Бывший топ-менеджер госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров, осужденный в прошлом за коррупцию при строительстве павильона на ВДНХ в Москве, попросил позволить ему участвовать в специальной военной операции (СВО) на Украине. Таким образом он захотел искупить вину.

Сахаров подал прошение с просьбой отправить его в зону боевых действий, однако получил отказ. Через год у него наступит предельный возраст для военного призыва — 65 лет.

Бывший топ-менеджер получил приговор по делу о взятке в размере пяти миллионов рублей, которую он получил при строительстве павильона атомной индустрии «Атом». Ее ему передало руководство строительной компании «Фенсма» — за это Сахаров поспособствовал заключению фирмой госконтрактов. За все совершенные преступления сотрудник «Росатома» получил 12 лет лишения свободы.

