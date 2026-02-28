Британия поставила условия Ирану после ударов США и Израиля

Премьер Британии Стармер заявил, что Иран должен воздержаться от ударов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Иран должен воздержаться от ответных ракетных ударов и прекратить «насилие и угнетение в отношении иранского народа». Его слова передает Reuters.

По словам британского премьера, сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его превентивным. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.