Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:54, 28 февраля 2026Мир

Британия поставила условия Ирану после ударов США и Израиля

Премьер Британии Стармер заявил, что Иран должен воздержаться от ударов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Иран должен воздержаться от ответных ракетных ударов и прекратить «насилие и угнетение в отношении иранского народа». Его слова передает Reuters.

По словам британского премьера, сейчас крайне важно не допустить дальнейшей эскалации конфликта и вернуться к дипломатическому урегулированию.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его превентивным. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштаб ударов по Ирану поразил членов Конгресса США

    Израиль ударил по охране экс-президента Ирана

    Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

    Раскрыты подробности подготовки США к атаке на Иран

    В США Трампа обвинили в начале большой войны с Ираном без плана ее завершения

    Иранская ракета упала на место отдыха россиян

    США впервые применили один тип вооружения при атаке на Иран

    Зеленский отказался считать Трампа союзником

    Раскрыты подробности удара ВС России в Харьковской области

    Великобритания подняла в воздух военную авиацию на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok