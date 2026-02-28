Реклама

18:16, 28 февраля 2026Спорт

Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

Российская лыжница Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева не вышла в полуфинал спринта на этапе Кубке мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка заняла последнее, пятое место в своем забеге, пробежав дистанцию за 3 минуты и 6,59 секунды. Победительницей, как и в квалификации, стала шведка Линн Сван.

До этого в спринте принимал участие российский лыжник Савелий Коростелев. Он не прошел квалификационный барьер.

Ранее Непряева выступила на Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне.

