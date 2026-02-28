Советник офиса Зеленского пригрозил Белоруссии

Подоляк: Украина может наносить удары по территории Белоруссии

Украина может наносить удары по белорусской территории для уничтожения ретрансляторов беспилотников. Об этом в эфире литовского издания Delfi рассказал советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Что касается инструментов наведения, Зеленский дал ответ, что при возможности будем уничтожать все это», — подчеркнул он.

По словам Подоляка, такие действия якобы являются неким «защитным механизмом».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против белорусского главы государства Александра Лукашенко, которые подразумевают запрет посещения Украины, блокирование активов, прекращение торговли и транзита, а также запрет финансовых операций.

До этого также сообщалось, что Владимир Зеленский во время встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской обещал ей помогать бежавшим из страны оппозиционерам.