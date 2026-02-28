Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 28 февраля 2026Мир

США впервые применили один тип вооружения при атаке на Иран

Fox News: США впервые применили в бою дроны-камикадзе при атаке на Иран
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: U.S. Navy / Getty Images

Соединенные Штаты Америки в ходе военной операции против Ирана впервые применили в условиях боевых действий дроны-камикадзе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Американские удары по Ирану включали первое в истории боевое применение неуказанных "односторонних ударных беспилотников"», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В феврале сообщалось, что Министерство войны США к 2027 году намерено создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Для выполнения намеченного плана ведомство пригласило более двух десятков компаний к первому этапу испытаний дронов. Они будут бороться за участие в будущих контрактах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштаб ударов по Ирану поразил членов Конгресса США

    КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

    Израиль ударил по охране экс-президента Ирана

    Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

    Раскрыты подробности подготовки США к атаке на Иран

    В США Трампа обвинили в начале большой войны с Ираном без плана ее завершения

    Иранская ракета упала на место отдыха россиян

    США впервые применили один тип вооружения при атаке на Иран

    Зеленский отказался считать Трампа союзником

    Раскрыты подробности удара ВС России в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok