США впервые применили один тип вооружения при атаке на Иран

Fox News: США впервые применили в бою дроны-камикадзе при атаке на Иран

Соединенные Штаты Америки в ходе военной операции против Ирана впервые применили в условиях боевых действий дроны-камикадзе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Американские удары по Ирану включали первое в истории боевое применение неуказанных "односторонних ударных беспилотников"», — сказано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В феврале сообщалось, что Министерство войны США к 2027 году намерено создать запас в несколько сотен тысяч дронов-камикадзе. Для выполнения намеченного плана ведомство пригласило более двух десятков компаний к первому этапу испытаний дронов. Они будут бороться за участие в будущих контрактах.