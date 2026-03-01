Северная Корея назвала незаконными удары США и Израиля по Ирану

МИД КНДР осудил и назвал незаконными американские и израильские атаки на Иран

Представитель министерства иностранных дел КНДР осудил американские и израильские атаки на Иран, начавшиеся накануне, 28 февраля. Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство ЦТАК сообщает Reuters.

Он назвал операцию «незаконной агрессией» и нарушением национального суверенитета.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с уходом из жизни верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. Он описал операцию израильских сил как совершенную «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

По данным СМИ, израильские силы сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи. Правительство Ирана признало потерю руководителя страны только к вечеру.

Также были ликвидированы глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави. В общей сложности ЦАХАЛ насчитал 40 почивших военных командиров.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил армию страны с успешным первым этапом операции «Рык льва», отметив, что справедливость восторжествовала, и оси зла нанесен смертельный удар.

