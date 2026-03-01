Реклама

12:50, 1 марта 2026Спорт

Панарин отметился редким достижением в НХЛ

Панарин набрал как минимум 60 очков в 10 и более сезонах НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин отметился редким достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

В матче с «Калгари Флэймс», в котором «Лос-Анджелес» одержал победу со счетом 2:0, Панарин отметился результативной передачей. Россиянин набрал 60-е очко в нынешнем сезоне НХЛ, у него 19 заброшенных шайб и 41 ассист в 55 матчах.

Панарин набрал как минимум 60 очков в десяти и более сезонах НХЛ. Он стал восьмым незадрафтованным игроком в истории, кому такое удалось. Драфт НХЛ проводится с 1964 года.

5 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял 34-летнего Панарина «Лос-Анджелес». После этого российский хоккеист подписал с «Кингз» двухлетний контракт, по условиям которого будет зарабатывать 11 миллионов долларов за сезон.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Помимо «Рейнджерс» и «Кингз», он выступал в составе «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

