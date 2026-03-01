Реклама

06:10, 1 марта 2026

Пентагон не ответил на вопрос о наземной операции в Иране

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон не ответил на вопрос о том, планируют ли США проведение наземной операции в Иране. Об этом говорится в ответе Министерства войны на запрос РИА Новости.

«У нас нет дополнений на данный момент, чтобы поделиться ими», — говорится в ответе.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи со смертью аятоллы было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

