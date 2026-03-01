Реклама

15:01, 1 марта 2026Мир

Стало известно о смерти 12 иранских военных при атаке США и Израиля

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Amir Kholousi / ISNA / WANA / Reuters

Стало известно о смерти военных при атаке США и Израиля на Иран. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства ISNA.

Отмечается, что при ударах во время конфликта не выжили 12 иранских военнослужащих.

«12 гвардейцев из Кашана удостоились чести стать мучениками, защищая исламский Иран и народ страны», — говорится в сообщении.

Ранее 1 марта в районе посольства США в Исламабаде, Пакистан, началась стрельба. Кроме того, протестующие атаковали консульство США в пакистанском городе Карачи.

По данным пакистанского издания DAWN, протесты вспыхнули после сообщения о том, что в результате операции против Ирана был уничтожен верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации Хаменеи. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

